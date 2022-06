Courseulles-sur-Mer. Une plainte au pénal vise le parc éolien en mer

Le Comité des pêches du Calvados a porté plainte le 29 avril auprès du parquet national financier pour des soupçons de "favoritisme" et de "détournement de fonds publics" dans l'attribution du parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer.

En 2012, Eolien Maritime France (EMF) s'est vu attribuer le marché du parc éolien en mer du Calvados, au large de Courseulles-sur-Mer, à la suite d'un appel d'offres. L'actionnariat d'EMF était alors détenu par EDF Renouvelables et le Danois Dong Energy, remplacé en 2016 par le Canadien Enbridge qui, selon les plaignants, "ne disposait à cette date d'aucune expertise industrielle dans la construction ou l'exploitation de parc éolien en mer".

Le Comité des pêches du Calvados estime que ce "changement d'intervenant aurait dû déclencher l'émission d'un nouvel appel d'offres" et que "l'absence de remise en concurrence a empêché tout réajustement des subventions accordées", qui auraient dû être, toujours selon le comité, revues à la baisse, au bénéfice du contribuable.

La construction du parc est lancée depuis février 2021. Composé de 64 éoliennes situées à plus de 10 km des côtes normandes, il doit être mis en service à l'horizon 2024 et devrait produire l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de plus de 90 % de la population du Calvados, selon les porteurs du projet.