Bénouville. Le Château des enfants de retour après quatre ans d'absence

Les sourires des enfants vont de nouveau être visibles dans la cour du château de Bénouville, dans le cadre du Château des enfants. L'événement aura lieu le dimanche 26 juin, de 10 heures à 18 heures.

Cette journée d'éveil, d'aventures, d'animations et de jeux sera placée sous le thème de la route, en écho à la compétence "Aménagement" du Département du Calvados. Dans l'enceinte du château, dix maisons, chacune aménagée en fonction d'un thème, seront exposées. Route, nature, caserne des sapeurs-pompiers ou écurie du château sont tous des exemples qui seront présents lors de cette journée. Les enfants ainsi que leurs parents vont donc pouvoir admirer, entre autres, un show de breakdance, un magicien, participer à un parcours du petit sapeur-pompier et même s'initier aux fouilles archéologiques.

Pour les parents avec de très jeunes enfants, la maison des tout-petits et son jardin d'enfants seront mis en place. Espace cuisine et alimentation, un coin change et allaitement ainsi que des conseils pour le bien-être de bébé seront à disposition.