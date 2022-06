Alençon. Microentreprise RT2M : les lycéens font le bilan

Ça sent la fin de l'année scolaire. Les 23 élèves de Terminale "Transport routier" du lycée professionnel Mézen à Alençon ont tiré le bilan de la microentreprise qu'ils ont créée à l'automne dernier.

Une microentreprise au lycée

Quelle est l'activité de cette microentreprise baptisée RT2M pour "Recyclage Transport Marcel Mézen" ? Lors de leurs leçons de conduite, plutôt que de rouler à vide, les lycéens se sont interrogés : "Comment conduire utile ?" Ils ont décidé d'aller collecter du papier usager dans les établissements scolaires avant de le transporterdans le centre de recyclage GDE, situé au Mans. Près de quatre tonnes ont déjà été recyclées. La classe s'est structurée en petits groupes, chacun avec une fonction, comme dans une "vraie entreprise : commercial, finances, sécurité, collecte, direction...

Lors des actions de ramassage du papier à recycler. - RTM

La collecte a d'abord débuté dans leur propre établissement, où aucun recyclage n'existait. Puis elle s'est élargie à d'autres établissements scolaires. Plus tard encore, les lycéens ont participé à la Foire de Rouen où ils ont convaincu de nouveaux clients, y compris des entreprises privées. Lors d'un salon à Caen, ils ont décroché deux labels : "Développement Durable" et "Économie Sociale et Solidaire". Mais surtout, pour promouvoir leur initiative, chacun a appris à s'exprimer en public, a gagné en autonomie et découvert la gestion d'une entreprise. "Au début de l'année, notre classe manquait de maturité, ça nous a tous fait grandir", expliquent Maël Travers, Anaïs Clément et Olivier Bourdin, du comité de Direction de la microentreprise RT2M. "Ça nous a également fait découvrir le fonctionnement d'une entreprise de transport. Lors de mes stages, j'avais entendu des chauffeurs se demander pourquoi il y avait autant de monde dans les bureaux. Là, j'ai compris avec la gestion, la planification, c'est tout un travail", explique l'un des lycéens.

Ecoutez ici le témoignages des lycéens du groupe "Direction": Impossible de lire le son.

20 % des bénéfices

pour la SPA

Alors que dans quelques semaines, vous croiserez peut-être certains de ces lycéens au volant de leur camion, d'autres ont choisi de poursuivre leurs études avec l'espoir de créer leur propre entreprise de transport. Et chacun d'espérer secrètement que d'autres élèves fassent perdurer leur initiative dans les années à venir.

Lors de collecte de papier à recycler. - RT2M

A l'heure des bilans, les lycéens ont décidé d'attribuer 20 % des bénéfices de leur microentreprise au "Grand Refuge" de la SPA implantée à Pervenchères, dans le Perche.