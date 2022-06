[Enquête] Calvados. Submersion marine : bientôt les pieds dans l'eau ?

Les risques de submersion marine ont un impact sur les habitations et les entreprises.

Mi-mai, l'Insee a publié une étude sur le risque de submersion marine en Normandie et les enjeux socio-économiques. "Il apparaît que 12 % des zones concernées par l'aléa de submersion marine concentrent plus de la moitié des logements et de la population exposés de la région." Dans cette étude, le découpage des zones est réalisé avec des carreaux de différentes couleurs en fonction de l'importance des aléas et des enjeux. "Par exemple, pour la première classe, en bleu, les enjeux sont faibles avec une dizaine de logements et d'habitant par carreau", précise Sylvain Comte, chef de la division étude et conseils auprès des services de l'État à la direction régionale de l'Insee de Normandie.

"200 logements sont concernés"

À Caen, où les carreaux sont davantage concentrés au niveau du port et du canal et de l'Orne, "on a essentiellement des carreaux bleus et jaunes qui signifient que le risque de submersion existe mais que c'est plus à moyen-long terme. En revanche, avec l'élévation du niveau de la mer, toutes ces zones vont connaître des risques de submersion plus fréquents." Dans le secteur Côte de Nacre et Côte Fleurie, d'après une étude de 2020, "l'ensemble des personnes concernées par le risque de submersion est de presque 38 000 dont près de 20 000 dès maintenant." A Ouistreham, "200 logements sont concernés, dans la bande de précaution au niveau du Quai Charcot", explique Romain Bail, le maire qui s'appuie sur le Plan de Prévention. "À l'échelle des 50 ans, sur l'ensemble de la ville, on est plutôt sur 3 500 à 4 000 logements sur 6 000".

Parmi les habitations situées dans la zone de précaution, celle de Ghislaine Bec. Elle est d'ailleurs présidente de l'association ADPO, l'association de Défense du quartier du Port de Ouistreham. "Nous avons conscience des impacts du réchauffement climatique et ne remettons pas en cause le Plan de prévention mais en ce qui concerne notre zone, on considère que le danger n'est pas là. Nous ne sommes pas en front de mer." En raison de cette classification, les habitants ne peuvent plus construire ou "changer des clôtures" comme ils le souhaitent. Du côté des prix, "les agents immobiliers annonçaient moins 40 % sur les maisons avant la Covid".

D'après le cabinet Callendar, spécialisé dans l'évaluation des risques climatiques, le marché immobilier en Normandie est particulièrement vulnérable en raison de la montée des eaux. Selon le cabinet, la valeur totale de ces biens situés dans des zones présentant des risques représente cinq milliards d'euros dont 416 millions à Caen. Dans les entreprises concernées par les risques de submersion, on retrouve par exemple Renault Trucks ou Agrial "et les entreprises qui se trouvent entre Ouistreham et Caen le long de la presqu'île", précise Romain Bail. Sur la presqu'île de Caen, les entreprises ont conscience des risques : "J'ai déjà eu de l'eau jusqu'au genou mais depuis la construction du déversoir du Maresquier, on n'a plus eu de problèmes", confie Stéphanie Hamel, la gérante de Dep 14, entreprise de dépannage.