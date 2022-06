Seine-Maritime. Le meilleur du débat entre candidats avant les législatives

Dans quelques jours, les électeurs sont appelés à choisir les députés qui les représenteront. Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. Pour l'occasion, cinq candidats aux élections législatives en Seine-Maritime ont débattu mercredi 1er juin sur le plateau de Tendance Ouest Rouen.

Le pouvoir d'achat

prioritaire

Autour de la table du studio, étaient présents Xavier Batut pour la majorité présidentielle, candidat dans la 10e circonscription, Sébastien Jumel pour la Nupes, candidat dans la 6e circonscription, Guillaume Pennelle pour le Rassemblement national, candidat dans la 4e circonscription, Eddy Lefaux pour Normandie conquérante, candidat dans la 5e circonscription, et Christine de Cintré, candidate dissidente socialiste dans la 1re circonscription. "Je représente une gauche qui agit localement, je suis élue à la Ville depuis longtemps", justifie Christine de Cintré, candidate malgré l'union de la gauche au sein de la Nupes. Elle fait face à Maxime Da Silva, le candidat investi par l'union de gauche sur cette circonscription.

Le pouvoir d'achat, largement impacté par l'inflation record de plus de 5 % et les crises successives de ces deux dernières années, reste la préoccupation principale des électeurs. Les candidats ont défendu leurs idées pour soulager les Français dans leur quotidien.

Xavier Batut, député sortant de la 10e circonscription et candidat de la majorité présidentielle, insiste sur les mesures à venir de la majorité. S'appuyant notamment sur le projet de loi de finances rectificatif, le candidat déroule les propositions : ristourne sur le carburant, suppression de la taxe audiovisuelle et bouclier tarifaire sur le prix du gaz… "Ce bouclier tarifaire des énergies va exploser, commente Guillaume Pennelle, candidat du Rassemblement national dans la 4e circonscription. Les Français comptent leurs euros et leurs centimes d'euros." Il faut, selon le candidat d'extrême droite, baisser les taxes pour améliorer le pouvoir d'achat. L'idée d'une TVA à 0 % sur les produits de première nécessité est évoquée par Sébastien Jumel, député communiste sortant de la 6e circonscription et candidat investi par le Nupes à gauche.

Qu'importe la formation politique, tous reconnaissent qu'il faut augmenter les retraites. À chacun sa manière d'y parvenir. Xavier Batut évoque l'indexation des retraites sur l'inflation quand Eddy Lefaux, candidat du mouvement politique de centre droit Normandie conquérante, désire voir augmenter les retraites de 10 % net.

Le nucléaire pour tous

L'opposition, toutes couleurs politiques confondues, souligne le rétropédalage du Président de la République sur le nucléaire. Xavier Batut, député sortant, souligne "qu'il n'y a pas de solution sans le nucléaire". En Seine-Maritime, EDF a le projet de construire deux réacteurs EPR sur le site de Penly. "Des années de perdues dans l'investissement sur le nucléaire", déplore le candidat Normandie Conquérante Eddy Lefaux. Ce dernier propose de miser sur l'énergie dégagée par nos rivières seinomarines en excluant, de principe, l'éolien. Guillaume Pennelle du Rassemblement national, tranche : "L'éolien, c'est une arnaque écologique. Le nucléaire, c'est l'indépendance de la France." Même son de cloche pour Sébastien Jumel. Le candidat Nupes marque son désaccord avec Jean-Luc Mélenchon : "J'ai revendiqué l'EPR à Penly et je suis profondément opposé au projet éolien offshore au Tréport depuis 10 ans. Il y aura un débat à gauche." Maintenir le nucléaire sans construire de nouveaux réacteurs "en entretenant les existants", c'est la position de Christine de Cintré. Elle insiste également sur "le devoir de réduire nos consommations énergiques".