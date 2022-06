Le Havre. Sur la plage, un cachalot géant inspire les promeneurs

La bête de quatorze mètres de long ne passe pas inaperçue au bout de la plage du Havre, côté Sainte-Adresse. Ce grand cachalot est une œuvre de l'artiste néerlandais Joep Van Lieshout, financée par le Pasino. Formée par différentes plaques d'acier, elle surprend les curieux qui se risquent à jeter un œil par les hublots. "Je ne m'y attendais pas, sourit une promeneuse. Il a fallu de la patience pour assembler tout ça !" Un autre imagine cette baleine recracher le Jonas biblique, là où les plus jeunes pensent à Pinocchio. D'autres y voient un hommage à l'orque qui vient de mourir dans la Seine. "Qu'est-ce que les animaux comme cela vont devenir ? Et nous à la suite ?", interroge une Havraise.

Que vous inspire le cachalot ? Impossible de lire le son.

L'artiste, lui, s'est inspiré du célèbre roman d'Herman Melville, Moby-Dick. Son œuvre se veut un manifeste sur la puissance de la nature et un hommage rendu à l'ingéniosité de l'homme.

Pratique. The Whale - Le grand cachalot, à voir jusqu'au 2 septembre sur la plage du Havre. Joep Van Lieshout exposera aussi dans le cadre d'Un été au Havre, du samedi 25 juin au dimanche 11 septembre au Portique, Centre régional d'art contemporain, 30 rue Gabriel-Péri au Havre.