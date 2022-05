Orque morte dans la Seine. L'animal était malade : "On ne le reconnaissait presque plus"

L'orque perdue dans l'estuaire de la Seine depuis une quinzaine de jours est morte lundi 30 mai, de manière naturelle, alors que la préfecture de Seine-Maritime avait prévu de l'euthanasier. Delphine Eloi, directrice du Groupe d'études des cétacés du Cotentin à Cherbourg, a pu suivre l'animal de près pendant plusieurs jours. Pour elle et les experts, l'animal était malade.

"Son état s'était extrêmement dégradé entre le début et la fin de semaine. À tel point qu'on ne le reconnaissait presque plus, en fait. Il était gris. On se demandait vraiment si c'était une orque, explique-t-elle. Cette maladie [la mucormycose], c'est quelque chose qui était déjà repéré sur les orques en Amérique du Nord, une maladie qui peut atteindre les organes tels que le cerveau, les poumons." L'autopsie va permettre de confirmer ce diagnostic, mais aussi d'échanger des données avec les vétérinaires qui ont déjà croisé cette maladie en Amérique du Nord, pour mieux comprendre dans quelles conditions elle se développe.

"C'est la première fois qu'on détecte cette maladie sur un mammifère marin. Donc, c'est extrêmement important, avec l'analyse de l'animal, de pouvoir déjà valider le diagnostic, si c'est bien cette maladie, et de pouvoir aussi analyser l'eau de la Seine, voir s'il n'y a pas des résidus de la maladie pour ne pas que ça contamine d'autres animaux non plus", assure Delphine Eloi.

