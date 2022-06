Catz. Animations et rencontres au Normandy Victory Museum pour ses 5 ans

Le Normandy Victory Museum de Catz, près de Carentan, fête tout au long de ce week-end du 78e D-Day son cinquième anniversaire.

Sur plus de 2 000 m2, la scénographie a été largement renouvelée, comme 50 % des collections exposées. Le parcours des visiteurs a été repensé et s'est enrichi de deux pièces impressionnantes : une véritable barge de débarquement sur laquelle le visiteur peut embarquer et une scène de crash d'un avion P 47 dans le bocage manchois. Un parcours qui fait aussi appel largement à la vidéo, détaille Godefroy Beaussire, le responsable du musée.

Godefroy Beaussire Impossible de lire le son.

Le musée est dédié à la Bataille des haies et aux victimes civiles.

Godefroy Beaussire Impossible de lire le son.

Pour fêter ses cinq ans, toute une série d'animations et de rencontres sont proposées jusqu'au mercredi 8 juin.

Rencontre avec quatre vétérans vendredi 3 juin en après-midi, exposition de la Trippelwagen, première voiture amphibie de l'histoire, d'un chasseur de chars allemand, démonstration de la machine à coder allemande Enigma, reconstitution d'un hôpital de campagne américain, défilé de la Colonne Notek qui rassemble des collectionneurs de véhicules allemands, démonstration de pliage des toiles des parachutistes des membres du RCPT avant leur saut sur la Fière à Sainte-Mère-Église dimanche 5 juin.

Enigma, la machine à coder allemande.

Le détail du programme est à retrouver ici.