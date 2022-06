78e anniversaire du D-Day. Le programme des commémorations et animations dans la Manche

De nombreuses animations sont organisées dans la Manche, à l'occasion du 78e anniversaire du Débarquement allié du 6 juin 1944.

Dans le détail :

• Mercredi 1er juin

Azeville

13 heures : parachutage de reconstituteurs en tenue d'époque.

Beuzeville-au-Plain

18 h 30 : cérémonie place Bienaimé Agnés.

Gourbesville

10 heures : cérémonie au monument en hommage à la 82nd Airborne Division et à la 90th Infantry Division à l'hôtel de ville.

Fourcaville

20 h 30 : Sur la plage, au pied blockhaus hameau St Hubert, concert gratuit avec Extramuros (musiques de films, chansons françaises).

• Du mercredi 1er au jeudi 2 juin

Ecausseville

De 8 heures à 18 heures : bourse militaire au hangar à dirigeables.

• Du mercredi 1er au mardi 7 juin

Carquebut

De 10 heures à 18 heures : reconstitution d'un camp militaire au château de Franquetot.

• Du jeudi 2 au lundi 6 juin

Catz

Le Normandy Victory Muséum fête ses 5 ans. Exposition de la Trippelwagen, première voiture amphibie de l'histoire, d'un chasseur de chars allemand, démonstration de la machine à coder allemande Enigma, reconstitution d'un hôpital de campagne américain, défilé de la Colonne Notek qui rassemble des collectionneurs de véhicules allemands, démonstration de pliage des toiles des parachutistes des membres du RCPT avant leur saut sur la Fière à Sainte-Mère-Église le dimanche 5 juin.

• Jeudi 2 juin

Saint-Côme-du Mont

18 heures : projection du film Il faut sauver le soldat Ryan au musée D-Day Expérience.

Picauville

10 heures : cérémonie au monument de la 9th Air Force.

15 h 15 : cérémonie à la stèle de l'aumônier Maternowski.

Ravenoville

14 h 30 : cérémonie en mémoire des combats de la ferme Marmion.

19 heures : Concert Madeeson and Co.

Sainte-Mère-Église

16 h 30 : cérémonie au monument des 3 cimetières provisoires.

17 h 30 : cérémonie au monument Alexandre Renaud.

18 heures : cérémonie au monument des AVA.

• Vendredi 3 juin

Chef-du-Pont

14 h 30 : cérémonie au square Rex Combs. Survol d'avions américains en fonction des conditions météo.

Carentan-les-Marais

12 h 30 : parachutage de reconstituteurs en tenue d'époque le long de la route départementale 974 en fonction des conditions météo.

16 heures : cérémonie au monument du Carré de Choux.

17 h 30 : cérémonie à la mairie au monument Signal puis défilé militaire vers le port de plaisance.

Picauville

19 heures : cérémonie en hommage à la 90th Infantry Division.

Sainte-Mère-Église

De 8 heures à 17 heures : bourse militaire sous chapiteau, parking de la médiathèque.

De 10 heures à 12 heures : exposition de véhicules militaires à l'Airborne Muséum.

10 heures : cérémonie à la stèle des généraux américains Gavin et Ridgway.

10 h 45 : Cérémonie monument Borne Zéro.

19 heures : apéro concert avec l'ensemble Normandy Jazz Patrol, puis démonstration de phare de recherche à 21 heures.

• Du vendredi 3 au dimanche 6 juin

Carentan-les-Marais

Camp Arizona : reconstitution d'un camp militaire, place de la Guinguette.

Sainte-Mère-Église

Camp Geronimo : reconstitution d'un camp militaire à proximité de l'Airborne Muséum.

Hiesville

Camp de la Colombière : reconstitution d'un hôpital de campagne allié au manoir de la Colombière.

• Samedi 4 juin

14 heures : randonnée historique commentée de 8 km sur les traces des combats du secteur d'Amfreville. Rendez-vous au monument du 507th Parachute Infantry Regiment. Tarif : 2 euros par personne. Places limitées, inscription au 02 33 21 00 33.

Carentan-les-Marais

De 9 heures à 18 heures : bourse militaire au Marché Couvert. Tout l'après-midi, place de la République, animations, concerts, danse.

16 h 30, arrivée de la Carentan Liberty March, plus de 150 hommes en tenue d'époque, défilés de véhicules et des troupes de la 101e Airborne.

Foucarville

10 heures : cérémonie au monument de l'ancien camp de prisonniers allemands.

Picauville

14 heures : cérémonie en souvenir du crash du Douglas C-47 numéro de série 42100819 au lieu-dit Maison de Haut.

De 14 heures à 16 h 30 : randonnée historique de 8 km sur les traces des parachutistes américains, départ depuis le monument du 507 th PIR. Tarif : 2 euros.

Sainte-Marie-du-Mont

De 9 heures à 17 heures : bourse militaire au stade.

20 h 30 : conférence de Fabrice Gérard, directeur historique de la Fondation de la Résistance, sur "Le rôle de la résistance dans le Débarquement et la libération de la France". Musée du Débarquement.

Sainte-Mère-Église

9 heures : défilé convoi de véhicules militaires.

De 12 heures à 17 heures : concerts place de l'église.

16 heures : cérémonie au monument des AVA.

De 17 h 15 à 18 h 15 : parade en ville de 800 musiciens.

19 heures : banquet de la liberté et concerts Blue Grass Burger et Big dood and hot swinger.

• Dimanche 5 juin

Carentan-les-Marais

10 h 30 : défilé de véhicules militaires et civils dans le centre-ville.

Carquebut

21 heures : bal de la libération au château de Franquetot.

Sainte-Marie-du-Mont

11 heures : cérémonie au monument en souvenir de la Résistance.

23 heures : randonnée historique sur les traces des parachutistes américains (5 km). Durée : 2 h 30. Tarif : 10 euros. Réservation : 02 33 44 81 20.

Sainte-Mère-Église, La Fière.

De 9 h 30 à 10 h 45 : parachutage de reconstituteurs en tenue d'époque, en fonction des conditions météo.

De 11 heures à 13 heures : parachutage militaire international, en fonction des conditions météo.

De 13 heures à 16 h 30 : suite des parachutages toujours en fonction des conditions météo.

16 heures : cérémonie au monument Iron Mike.

Sainte-Mère-Église

De 10 heures à 12 heures : exposition de véhicules militaires par l'Airborne Muséum.

De 17 heures à 18 heures : retour des troupes depuis La Fière à Sainte-Mère-Église et défilé.

À partir de 11 heures et toute la journée, plusieurs groupes musicaux viendront ambiancer la place de la commune avec un radio crochet toutes époques à 16 h 30.

23 heures : feux d'artifice.

• Lundi 6 juin

Carentan-les-Marais

À partir de 20 h 45 : soirée festive et feu d'artifice à 23 heures sur le port de plaisance.

Sainte-Marie-du-Mont

9 heures : cérémonie au Leadership Monument.

10 heures : cérémonie franco-danoise au monument des marins danois.

11 heures : inauguration du monument Lone Sailor, près du musée Utah Beach.

15 heures : cérémonie au monument Utah Beach.

Sainte-Mère-Église

10 heures : cérémonie à La Fière.

De 10 heures à 12 heures : exposition de véhicules militaires par l'Airborne Muséum.

12 heures : pique-nique place de l'église avec le groupe Ducky Jim Trio.

17 h 30 : cérémonie au monument Signal.

18 h 30 : inauguration de la statue Roosvelt.

• Mardi 7 juin

Saint-Côme-du-Mont

18 heures : projection des épisodes 2 et 3 de la série Band of Brothers au musée D-Day Expérience.