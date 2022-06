Loisirs. Assistez au neuvième tour cycliste de Flers Agglo

Le neuvième tour cycliste de Flers Agglo est organisé par l'association Flers cyclisme 61 et soutenu par Flers Agglo et la Ville de Flers. L'événement se déroulera ce week-end des 4 et 5 juin. Au total, 135 coureurs répartis dans 27 équipes sont attendus. Trois étapes sont au programme :

• Première étape samedi, avec un parcours de 107,5 km qui partira de la Ferrière-aux-Etangs à 14 h 20 pour une arrivée au sommet du Mont de Cerisy vers 17 heures.

• Deuxième étape dimanche matin, il s'agira d'un contre-la-montre de 16 km par équipe, à Saint-Georges-des-Groseillers. Premier départ à 9 h 15 et podium à 11 heures.

• Et enfin la troisième étape se déroulera dimanche après-midi et fera 103 km. Elle emmènera les coureurs sur la périphérie de Flers jusqu'à Ménil-Hubert-sur-Orne, avant le circuit final rallongé de 1,4 km dans les rues de Flers et de Saint-Georges-des-Groseillers. Départ à 14 h 20 au château de Flers pour une arrivée vers 17 heures.

Philippe Durand, président de Flers cyclisme 61, nous a accordé une interview pour nous donner tous les détails de l'événement :

