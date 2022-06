Le Havre. Une guinguette s'installe dans le parc de Rouelles

Le bâtiment s'appelle historiquement "La Bouteillerie", car l'on y embouteillait autrefois le cidre du verger de Rouelles, au cœur du parc du même nom, au Havre. À partir du dimanche 5 juin, il va trouver une nouvelle vie. L'équipe d'Aboun Traiteur a en effet été choisie à la suite d'un appel d'offres lancé par la municipalité pour y créer un établissement saisonnier, baptisé La Guinguette d'Aboun.

Déjà à la tête des restaurants Aboun Tartines et My Hot Dog, dans le quartier Danton, François Rousselet et Leeroï Serresse développent ce projet avec Charlotte Lechalier. "Nous proposons une salle privatisable pour des séminaires, formations, vins d'honneur, etc., indique cette dernière. Et chaque mercredi et dimanche, nous sommes ouverts à tous en mode guinguette", avec de la petite restauration. Le mercredi, des activités pour les enfants seront proposées, et le dimanche, place à des musiciens avec brunch, barbecue… "Côté musique, il y en aura pour tous les goûts, mais ce sera une guinguette 2022 !", sourit Charlotte Lechalier.

L'inauguration officielle est prévue dimanche 5 juin. La guinguette sera ouverte d'avril à octobre.