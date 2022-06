Condé-sur-Sarthe. Détenus sur le toit de la prison : la compagne de l'un d'eux témoigne

Samedi 28 mai, quatre détenus sont montés sur le toit du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. La compagne de l'un d'eux a souhaité témoigner pour donner sa version des faits. Selon elle, tout a commencé alors qu'elle devait passer 48 heures dans une Unité de vie familiale (UVF) avec le détenu et leurs deux enfants. Malgré les rappels de la mère de ne rien emporter, l'un des deux avait glissé dans sa poche sa montre, sur laquelle il y a des jeux. Un accessoire électronique interdit dans la prison. "J'ai été interpellée, la visite supprimée. J'ai été emmenée au commissariat avec les deux enfants dans un fourgon, avec sirène et gyrophare, et mon compagnon a pété les plombs. Il a grimpé sur le toit pour attirer l'attention", explique-t-elle.

Cette montre serait la cause de l'incident qui s'est produit samedi 28 mai, au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.

"Cet incident, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", poursuit-elle : son conjoint, emprisonné depuis 2014, libérable en 2040, avec une peine aménageable en 2025, a reçu il y a six mois son avis de transfert vers la prison de Saint-Maur (Indre) pour un rapprochement familial. Mais il est toujours à Condé.

Et l'incident du week-end dernier pourrait compromettre ce projet.