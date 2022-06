Le Havre. Pièces d'identité : ouverture d'un centre temporaire

Les délais d'obtention de rendez-vous en mairie pour la délivrance des cartes d'identité et des passeports sont particulièrement longs en ce moment. Au Havre, il faut actuellement compter treize semaines d'attente.

Pour faire face, la Ville a déjà pris un certain nombre de mesures : ouverture des guichets le samedi, incitation à procéder à la pré-demande en ligne ou encore calibrage des rendez-vous à 20 minutes (contre de 30 minutes jusqu'alors). Cela a d'ores et déjà permis d'augmenter le nombre de prises de rendez-vous de 50 % (150 rendez-vous par jour, contre 100 auparavant).

Pour aller plus loin, dans le cadre du Plan d'urgence pour la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité décidé par le gouvernement, la Ville du Havre met en place des moyens supplémentaires : l'ouverture d'un centre temporaire pour les titres d'identité le mardi 7 juin, à l'Hôtel de ville (la prise de rendez-vous est déjà possible), un déploiement d'effectif spécifique (dix-huit personnes recrutées) et la mise à disposition par l'État d'un dispositif de recueil des empreintes supplémentaire (onze en tout).

En 2021, la Ville du Havre a réalisé 17 425 titres (11 549 cartes nationales d'identité et 5 876 passeports).