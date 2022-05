Le Mont-Saint-Michel. Mauviel 1830 ouvre son restaurant sur la Merveille

Le Centre des monuments nationaux et l'Établissement public du Mont Saint-Michel ont fait leur choix pour décider qui va s'installer dans le Logis Sainte-Catherine. Pour occuper ce lieu, ils ont choisi une entreprise locale, installée à Villedieu-les-Poêles : Mauviel 1830. Pas restaurateur, puisqu'à l'origine l'entreprise se distingue dans la fabrication d'ustensiles de cuisine de grande qualité, Mauviel 1830 se lance dans l'expérience avec "un chef réputé", dont le nom n'a pas été dévoilé. Le choix de cette entreprise vise à mettre en avant les produits et savoir-faire locaux, selon le CMN et l'Établissement public. Une vision qui rejoint celle de Valérie Le Guern Gilbert, à la tête de Mauviel 1830. "Je m'attache depuis des années à sauvegarder et à transmettre les savoir-faire de la Manufacture, mais aussi à éduquer les consommateurs dans cette philosophie du bien fabriquer, bien cuire et bien manger. Le restaurant du Logis Sainte-Catherine s'inscrit totalement dans cette démarche", assure-t-elle.

Ouverture prévue en 2023, après des travaux d'aménagement.