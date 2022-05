Foot: après le fiasco de la Ligue des champions, l'heure des explications

France-Monde. Après le chaos de samedi puis la controverse dimanche, les premières explications: le ministère des Sports réunit lundi (11h00) les organisateurs de la finale de Ligue des champions, la police et les autorités locales pour "tirer les leçons" d'un fiasco qui survient à un an de la Coupe du monde 2023 de rugby et à deux ans des JO-2024 de Paris.