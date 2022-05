La Hague. Lever le pouce : l'autostop est relancé par la mairie et l'agglo !

C'est un mode de transport perdu de mode, et pourtant, la mairie de La Hague et l'agglomération veulent le remettre au goût du jour : l'autostop. Les automobilistes et autostoppeurs pourront se rencontrer sous les 56 panneaux d'arrêt répartis dans la commune, et sous celui au niveau de l'arrêt de bus Surcouf, à Cherbourg. À l'origine du projet, une habitante, Jeanne Loir, qui fait du stop depuis 2018. Le pouce en l'air, de la gare de Cherbourg jusqu'à chez elle, à Omonville-la-Rogue. Aujourd'hui, la jeune femme continue.

"Les profils [des automobilistes] sont très variés : ça va de l'étudiant à la personne retraitée, des SUV aux voitures sans permis. J'ai même une fois été prise par un camion semi-remorque. Certains sont tellement bienveillants qu'ils font un détour pour me déposer chez moi. Jamais je n'ai ressenti une quelconque gêne", raconte-t-elle.

Inscription des autostoppeurs et riverains dès 16 ans, à la mairie de La Hague, dans l'ensemble des mairies déléguées ou aux bureaux d'information touristique de Goury et de Cherbourg.