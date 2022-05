Calvados. Bouchons, accidents… La DIRNO sur le pont pour le week-end de l'Ascension

Il est 16 h 30. Mercredi 25 mai, au Centre d'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT) de la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) à Mondeville, les voitures fourmillent sur les écrans de contrôle. C'est jour de départ pour le week-end de l'Ascension, classé rouge sur la route par Bison Futé.

"C'est un week-end équivalent au week-end de chassé-croisé de l'été", estime Sébastien Lorin, responsable du CIGT.

3 500 voitures/heure sur le périphérique

Une trentaine de caméras diffusent en temps réel la circulation, notamment sur le périphérique de Caen, la RN 13 et l'A 84, vers la Bretagne, sur plus de 27 km. Aux heures de pointe, ce sont environ 3 500 voitures qui circulent par heure sur le boulevard périphérique. Des bouchons se sont notamment formés entre la porte de Paris et la porte de Bretagne, sur le périphérique Sud.

Vers 17 heures, les temps de trajet étaient rallongés de 14 minutes. Le trafic était aussi très chargé sur le périphérique Nord, dans le sens extérieur. Il fallait compter quasiment 30 minutes de plus de la sortie de Paris jusqu'à la sortie du Bessin. Les automobilistes circulaient entre 30 et 50 km/h.

La CIGT de Mondeville contrôle plus de 370 km de routes sur les départements du Calvados et de la Manche.