[Interview]. Nour, 16 ans, grande gagnante de The Voice 2022

Originaire des Yvelines, Nour a remporté, samedi 21 mai, la saison 11 de The Voice, avec 56 % des suffrages. Une victoire qui a du mérite au regard du travail que la jeune femme de 16 ans a réalisé avant que le coach Florent Pagny ne se retourne. Elle avait notamment participé au programme The Voice Kids, dans l'équipe de Soprano, où elle était allée jusqu'aux battles.

Si Nour n'a pas pu chanter avant la finale à cause d'un problème de cordes vocales, elle a interprété samedi soir le titre Vole de Céline Dion, avant d'être désignée la plus belle voix de France par les téléspectateurs. Et sa carrière démarre sur les chapeaux de roues, avec un contrat décroché chez Universal Music pour son premier album solo.

Nour au micro de Mickaël Dorian :