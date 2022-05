La grande parade pour le jubilé d'Elizabeth II peaufine ses préparatifs

L'un des tableaux de la procession, intitulé "les favoris de la reine", a été confiée à Imagineer, entreprise spécialisée dans les événements en extérieur établie dans cette ville des West Midlands, dans le centre de l'Angleterre. Une "surprise totale" et un "honneur énorme", souligne sa directrice générale Jane Hytch.

Il s'agit d'une partie plus personnelle de la vie de la reine de 96 ans qui sera représentée dans cette parade qui défilera le 5 juin dans les rues de Londres jusqu'au palais de Buckingham, dans le cadre des festivités de son jubilé de platine.

"On a pensé à ce qu'elle aime", explique Kathi Leahy, la directrice artistique. C'est ainsi que chiens et chevaux se sont imposés comme une évidence.

Plus particulièrement les fameux corgis de la reine, courts sur pattes et aux grandes oreilles. Une meute de vingt marionnettes de ces chiens, montées sur roulettes, prendra ainsi part au spectacle.

La première a été baptisée Susan, du nom du premier corgi offert par ses parents à la princesse Elizabeth pour ses 18 ans. Chacun a sa propre expression. L'un, aux sourcils brun fournis, a été surnommé Groucho Marx, en référence au comédien américain.

Lady Godiva

Et pour les animer avec autant de vie que possible, il a été demandé lors des répétitions, baptisées "Corgi training camp", à chacun des jeunes gens qui les manipuleront, de se demander "quel genre de chien" il a en main: "espiègle?", "jeune?", "vieux?", explique Kathi Leahy.

La parade réserve une place de choix aux chevaux, grande passion d'Elizabeth II, en représentant dix des équidés ayant compté dans la vie de la reine: de Peggy, la ponette Shetland offerte à la princesse Elizabeth alors âgée de 4 ans par le roi George V, à Burmese, la jument qu'elle a montée à plusieurs reprises lors de "Trooping The Colour", cérémonie célébrant officiellement son anniversaire.

Les chevaux sont souvent représentés avec des engrenages, en hommage au riche passé industriel de Coventry. C'est d'ailleurs sur le site où se trouve la compagnie qu'est née la première automobile britannique à la toute fin du XIXe siècle.

Pour célébrer Coventry, une gigantesque marionnette représentant Lady Godiva, créée pour les JO de Londres en 2012, participera à la parade.

Elle rend hommage au personnage du XIe siècle qui, selon la légende, a traversé la ville nue à cheval pour convaincre son époux Léofric de Mercie de baisser les impôts.

La procession, qui rassemblera 140 membres de la troupe, évoquera également le traditionnel comptage des cygnes sur la Tamise et à l'aide de bateaux chers au prince Philip, rendra hommage à l'époux de la reine, disparu en avril 2021 à l'âge de 99 ans.

"Il y aura de nombreuses caméras, et ce n'est pas si souvent qu'on se produit devant des membres de la famille royale", souligne Jane Hytch, "il y aura beaucoup d'adrénaline, on a répété, répété et répété, je crois qu'on fera un boulot formidable".