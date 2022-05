Biville. Choc frontal entre deux voitures : six blessés dont un grave

Un choc frontal entre deux voitures s'est produit samedi 21 mai vers 16 h au niveau de la commune de Biville, près de La Hague, dans le Cotentin.

Dans cet accident de la route, six personnes ont été blessées.

Un homme de 43 ans, une femme de 40 ans et trois enfants - un garçon de 6 ans et deux fillettes de 9 et 11 ans - ont été légèrement blessés.

Une femme âgée de 59 ans, grièvement blessée a été médicalisée sur place et héliportée par l'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 50 vers le CHU de Caen.

23 sapeurs-pompiers de six centres de secours ont été déployés sur cet accident de la route ainsi qu'une équipe du Smur de Cherbourg.