Caen. Un bar s'installe dans l'ancienne CCI : cette fois, c'est la bonne ?

Il y a eu La Normande, Taï Pan, Le Bureau, le Bistropolitain, la Chambre et bientôt… l'Ambar. Ce nouveau bar est le sixième établissement en quatorze ans à s'installer dans les anciens locaux de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen, situé boulevard Maréchal Leclerc, face au Monoprix. Inoccupé depuis 2020, le bâtiment est désormais séparé en deux. Une partie est déjà occupée par la société Yes Yes de reconditionnement de téléphones. L'autre partie va reprendre vie dès cet été, avec ce nouveau bar d'environ 220 m2. Une aubaine pour Léandre Coatrieux, qui s'est associé avec Maëva Chabreyron et Justin Corrion, ex-gérants du Cosy Room. "C'est plus simple financièrement et c'est plus facile à travailler. Cela reste un bâtiment à taille humaine." Ce bar "à l'ambiance méditerranéenne et chaleureuse" bénéficiera de 170 places à l'intérieur et 80 en terrasse. "On voulait quelque chose de convivial autour de plats à partager", précise Maëva. Une large carte de cocktails, vins et champagnes sera proposée. Le tout dans une ambiance ambrée. En entrant, vos yeux tomberont sur un grand bar central. Sur la droite, il y aura même une salle tout orange avec des lumières tamisées.

Un DJ viendra animer les soirées. "L'idée est de profiter d'une ambiance musicale sans être obligé d'attendre la tombée de la nuit." L'établissement sera ouvert du mardi au samedi de 14h à 1h du matin pendant l'été et de 18h à 1h du matin en hiver.

Pour compléter son équipe, l'Ambar cherche du personnel en cuisine, à la plonge, au service et au bar. Pour candidater : ambarcaen@gmail.com.