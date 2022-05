La deuxième circonscription de l'Orne est celle située à l'est du département. Ses principales villes sont L'Aigle et Mortagne-au-Perche. On y dénombre 86 741 habitants (en 2019 selon l'Insee). Des députés UDF, UMP, LR s'y sont succédé.

Depuis qu'elle a succédé en 2012 à Jean-Claude Lenoir (élu député de 1993 à 2011 avant de devenir sénateur), Véronique Louwagie (UMP, puis LR) est la députée de cette deuxième circonscription de l'Orne. Elle a été réélue en 2017 avec 54,73 % des voix face à la candidate En Marche Ophélie Lerouge.

Huit candidats déclarés

Découvrez les candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains :

• Véronique Louwagie (Les Républicains), 61 ans, expert-comptable à L'Aigle. Elle est la députée sortante, elle était membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Elle est aussi conseillère départementale pour le canton de L'Aigle.

• Cécile Bussière (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), 39 ans, chef d'entreprise à Vimoutiers, engagée dans la vie associative caritative. Elle milite politiquement à Europe écologie - Les Verts.

• Amale El-Khalédi (Renaissance), 57 ans, cheffe d'entreprise. Depuis 2014, elle est maire de la commune de Saint-Fulgent-des-Ormes. Elle avait été candidate lors des élections départementales de 2021 sur le canton de Ceton, où elle avait obtenu 37,82 % des voix au second tour).

• Amaury de Bourbon-Parme (Reconquête !), 30 ans, résidence secondaire familiale à Tourouvre. Il est chargé des énergies renouvelables dans un groupe qui travaille dans les pays émergents.

• Alexandre Morel (Rassemblement national), 32 ans, responsable d'atelier agricole. Il est conseiller municipal à Vimoutiers où il est aussi sapeur-pompier volontaire.

• Patricia Ansquer (Parti animaliste), 66 ans, aide-soignante en retraite mais qui effectue toujours des remplacements dans la commune des Châtelets (Eure-et-Loir). Militante de la cause animale depuis une quarantaine d'années.

• Christophe Joseph (Mouvement républicain et citoyen), 57 ans, habitant Mauves-sur-Huisne, soutenu par la Fédération de la gauche républicaine. Cadre-dirigeant d'une collectivité au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).

• Bernardette Velly (Lutte ouvrière), professeur en lycée professionnel. Elle a déjà été candidate aux législatives de 2017 sur cette circonscription où elle avait obtenu 0,88 % des suffrages du premier tour.

