Carentan-les-Marais. Des collégiens apprennent aux plus âgés à se servir d'une tablette

C'est un outil qui nous est devenu familier : la tablette numérique. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La fracture numérique touche notamment les personnes âgées. Alors, pour les aider à réduire cette fracture et créer du lien entre les générations, les élus du Conseil départemental des jeunes de la Manche, des collégiens donc, ont remis mercredi 18 mai quatre tablettes aux résidents de l'Ehpad de l'hôpital de Carentan.

Télécharger une application ou même simplement allumer la tablette, les collégiens ont tout montré aux plus anciens. "On voudrait pouvoir rendre la vie plus facile aux personnes âgées. Avec la Covid, ça a été très compliqué pour eux", explique Eugénie Houyvet, collégienne à Saint-Sauveur-Lendelin. Clémence Larotie enchaîne, enjouée : "Elles sont contentes de nous voir aussi. Comme elles sont contentes, on est contents." Effectivement, plus que la tablette, c'est la discussion qui est préférée.

C'est avec délicatesse et pédagogie que les élus du Conseil départemental des jeunes ont présenté les tablettes.

Au moment du goûter, ça a été compliqué de ranger les tablettes, autant pour les adolescents, que les résidents.

Finalement, en faisant à deux, c'est mieux.

Quatre autres Ehpad du département vont se voir dotés de quatre tablettes chacun pour les résidents.