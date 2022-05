Caen. Le braquage du CBC à Poitiers : le récap sport du week-end

Les calendriers se concluent un à un mais il y a encore eu une forte actualité dans le sport caennais lors de ce week-end d'ouverture des Gymnasiades.

Le match à retenir : une dernière pleine d'émotion pour les Vikings

Les grands départs annoncés depuis la trêve de mi-saison faisaient presque redouter ce moment, très attendu par les Vikings, tout comme leurs supporters. Dans un Palais des sports comble, Maxime Langevin, présent au club depuis 2007, ainsi que cinq de ses partenaires - Guillard (retraite), Lagier, Muyembo, Portat et Trottet - ont pu communier une dernière fois avec près de 2 500 spectateurs.

Une dernière qui s'est malheureusement conclue par une défaite (29-32) face à Besançon, qui jouait son maintien. Le trou d'air entre la 40e et la 50e minute a été fatal aux Vikings.

La décla du week-end

Après quinze ans chez les Vikings, Maxime Langevin (28 ans) a joué son dernier match au Palais des sports ce vendredi contre Besançon (29-32) : "Je redoutais un peu ce moment. Ce n'était pas simple, ces dernières 24 heures. C'est dommage pour ce soir mais j'ai essayé de profiter de tout le monde au maximum. Je me suis dit que si je ne prenais pas de risques ce soir, je ne les prendrais plus jamais. Cela a fonctionné dès le début et après il y a une forme de relâchement qui s'est mise en place. Cela doit être mon meilleur match de la saison. C'était compliqué, cette saison, et je suis assez content de finir sur un match correct."

Il ne quittera pas la Normandie, puisqu'il rejoindra Gonfreville (N1) l'an prochain.

La perf' : létal, le CBC fait craquer Poitiers et file en demies

Après leur bataille au Palais la semaine dernière (97-88), les joueurs de Fabrice Courcier n'avaient besoin que d'une victoire pour rallier les demies, chez la deuxième meilleure équipe de la saison régulière de N1, Poitiers. Légèrement derrière pendant près de 35 minutes, ils ont su prendre l'avantage au meilleur moment pour punir les Poitevins (81-83). Comme à l'aller, Carl Ona Embo s'est illustré à trois points au meilleur moment (3/5 à 3 points dans les dix dernières minutes).

Le top : Colombelles se fait peur mais assure l'essentiel pour finir

La fin de saison des handballeuses colombelloises, qui n'avaient plus rien à jouer, semblait sur le papier une formalité, puisqu'elles se déplaçaient chez le dernier de Nationale 1, l'équipe B du Havre AC. Tranquillement devant (10-15, 30'), les joueuses de Reynaldo Mazzoli ont été secouées dans le final par les locales, qui sont revenues jusqu'à deux buts (23-26 au final). Les Calvadosiennes terminent à la 4e place du championnat.

Le flop : une fin ratée pour Malherbe

Les Malherbistes, eux aussi, achevaient leur saison de Ligue 2 ce samedi à l'extérieur. Leur adversaire, Rodez, jouait son maintien sur cette journée, alors que les Caennais n'avaient que peu de choses à jouer, à part défendre leur 7e place. Pour autant, les Normands ont pris le jeu en main mais ont été punis à deux reprises en deuxième mi-temps, alors que les Aveyronnais n'ont cadré que trois tirs dans la soirée (2-0). Le Stade Malherbe finit tout de même à la 7e place du championnat.