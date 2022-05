Bayeux. Disparition d'un jeune adolescent : un appel à témoins lancé

La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition d'un enfant à Bayeux. Mathéo Clément Frémont, âgé de 12 ans, a fugué et n'a pas donné de nouvelles depuis plus de 24 heures. "Il a été vu pour la dernière fois jeudi 12 mai, vers 17 heures, à la sortie du collège Chartier de Bayeux", indique la gendarmerie. Il portait alors un bermuda et un sweat à capuche rouge, ainsi qu'un sac à dos gris-noir style "New-York". Il n'avait ni argent, ni téléphone sur lui.

Si vous avez aperçu ce jeune homme ou disposez d'informations sur sa disparition ou permettant de le trouver, veuillez contacter la brigade de gendarmerie de Bayeux au 02 31 51 12 20.