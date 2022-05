Normandie. Cyberattaque : un numéro d'appel d'urgence pour les entreprises

Une entreprise normande sur quatre a déjà été victime d'une cyberattaque depuis 2020, selon les données récoltées par la Région Normandie auprès de 2 000 sociétés implantées sur le territoire.

La collectivité a lancé un numéro d'appel d'urgence pour venir en aide aux entreprises locales impactées.

Normandie Cyber permet de sensibiliser puis d'aider : "C'est le 15 [numéro d'urgence du Samu] de la cybersécurité", explique Alexandre Wahl, le directeur général de l'agence de développement économique pour la Normandie. Le dispositif permet aussi de sensibiliser aux gestes simples, afin de se prémunir de toute attaque, mais "toute la problématique, c'est la prise de conscience du sujet par les entreprises. Finalement, on sait que c'est un problème et on agit une fois qu'on a été attaqué. Quand il y a un incident, il faut reconstruire".

Au bout de la ligne, un opérateur répond, identifie le problème et trouve l'expert le mieux placé pour intervenir rapidement.

Près de quatre-vingt-dix entreprises partenaires, toutes normandes, sont pour le moment répertoriées dans le listing de la plate-forme Normandie Cyber.

Normandie Cyber assure un suivi cinq jours après l'incident et peut rediriger la victime vers les services de police ou de gendarmerie. "Une cyberattaque, c'est un cambriolage ou un kidnapping de données, ça reste une infraction pénale", insiste Alexandre Wahl. Chaque département est doté d'une cellule de la gendarmerie spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité.

Le numéro d'appel est le 0 800 800 001. Un opérateur vous répond du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures. Normandie Cyber concerne les PME et le ETI (les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire). Le dispositif sera étendu aux collectivités de taille intermédiaire.

Si vous pensez avoir été victime d'une cyberattaque en tant que particulier, vous pouvez vous rendre sur le site cybermalveillance.gouv.fr. En 2019, le CHU de Rouen avait été victime d'une cyberattaque. Tout le système informatique avait été mis à mal.