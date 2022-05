The Voice. Que nous réserve Mary Milton pour la demi-finale en direct ?

Nouvelle étape pour Mary Milton dans son aventure The Voice : la demi-finale en direct ! La semaine dernière, lors des super cross-battles, la chanteuse originaire d'Évreux s'est qualifiée pour cette demi-finale grâce à sa magnifique interprétation de All by myself d'Eric Carmen, chanson rendue célèbre au grand public par Céline Dion en 1995.

À la suite de sa qualification, il a fallu préparer cette demi-finale cette semaine, et, même si elle n'a pas pu nous dévoiler le titre de la chanson qu'elle interprétera, elle nous a quand même informés que cette fois, la chanson sera interprétée en français. Mary Milton nous a aussi expliqué comment se déroulaient ses journées de répétitions, au rythme assez intense.

Mary Milton et ses journées intenses de répétition Impossible de lire le son.

Rendez-vous ce samedi 14 mai à partir de 21h10 sur TF1 pour soutenir la Normande Mary Milton !