[Infographies] Législatives 2022. Assiduité à l'Assemblée : quel bilan pour les députés du Calvados ?

Le Calvados est représenté par six députés : Fabrice Le Vigoureux (LREM, 1re circonscription), Laurence Dumont (PS, 2e), Nathalie Porte (LR, 3e), Christophe Blanchet (MODEM, 4e), Bertrand Bouyx (LREM, 5e) et Alain Tourret (LREM, 6e).

À l'approche des législatives des dimanches 12 et 19 juin, quelle est l'assiduité des députés du Calvados à l'Assemblée nationale ? Pour rappel, le mandat d'un député contient deux facettes : la présence à l'Assemblée nationale et celle dans sa circonscription, au contact des habitants qui l'ont élu.

Propositions de loi, rapports, questions écrites : l'implication de vos députés

Dans le graphique ci-dessous, vous trouverez un comparatif du nombre de rapports signés, de propositions de loi signées et de questions écrites soumises au gouvernement pour chaque député calvadosien depuis le début de leur mandat législatif (depuis juin 2017). Nous avons déterminé qu'il s'agissait des indicateurs les plus représentatifs du travail des parlementaires. Pour découvrir les autres statistiques disponibles, vous pouvez consulter le site Nos Députés.

À noter : La députée Nathalie Porte (3e circonscription) est entrée en fonction en juillet 2020, ce qui explique naturellement son activité parlementaire moindre par rapport aux autres élus.

Les propositions de loi sont les textes déposés par les députés, à ne pas confondre avec les projets de loi qui sont, eux, des textes déposés par le gouvernement. Ces textes sont examinés par les commissions compétentes (composées de députés) et doivent faire l'objet d'un rapport écrit avant d'être discutés dans l'hémicycle. Le rapport est donc un document de travail qui a vocation à préparer la discussion en séance publique. Les commissions rédigent aussi des rapports sur les projets de loi.

Concernant les questions écrites soumises au gouvernement, il s'agit d'une prérogative individuelle qui permet aux députés de poser une question à un ministre. C'est un outil législatif simplifié qui permet aux élus d'interpeller directement le gouvernement sur des questions précises qui concernent le plus souvent les électeurs de la circonscription. Les questions écrites au gouvernement connaissent un franc succès, notamment depuis que la procédure est simplifiée grâce aux nouvelles techniques informatiques. Le nombre de questions écrites soumises au gouvernement est passé de 3 700 en 1959 à plus de 20 000 en 2015.

Les amendements sont des suggestions de modification de textes de loi déjà existants, de projets ou de propositions de loi. Les amendements sont soumis au vote à l'Assemblée nationale. Le droit d'amendement est réservé aux parlementaires et au gouvernement. Cependant, l'amendement est aussi une technique d'obstruction parlementaire. L'opposition peut en effet user de cette méthode pour retarder le plus possible l'adoption d'une loi à laquelle les députés s'opposent.

Ci-dessous, le comparatif du nombre de semaines de présence à l'Assemblée nationale (hors Nathalie Porte, 3e circonscription). Il s'agit du nombre de semaines où le député a été relevé présent en commission, a pris la parole (même brièvement) dans l'hémicycle ou a participé physiquement à un scrutin public :

Fabrice Le Vigoureux (LREM, 1re circonscription)

Les cantons de la 1re circonscription : cantons de Caen-1 (sauf communes de Tourville-sur-Odon et Verson), Caen-2 (sauf commune de Villons-les-Buissons), Caen-3 (quartier de la Folie-Couvrechef), Caen-4 (quartier de la Guérinière, Vaucelles, Sainte Thérèse et la Presqu'île), Caen-5 (sauf commune d'Eterville et Saint-André-sur-Orne) et Thue et Mue (14 communes), communes de Grainville-sur-Odon et Mondrainville.

Fabrice Le Vigoureux a été élu député en 2017. Il bat au second tour Sonia de la Provôté (UDI) avec 64,93 % des voix. Auparavant, Fabrice Le Vigoureux a été conseiller municipal à partir de 2008 puis maire-adjoint aux finances de Caen entre mai 2013 et mai 2014. Originaire de Caen, il est professeur des universités et a présidé pendant six ans (2008-2014) l'agence de développement économique Synergia de l'agglomération de Caen la Mer. À l'Assemblée nationale, il est membre de la commission Finances.

Pendant le mandat (2017-2022) :

• 177 semaines d'activité

• 264 présences en commission avec 96 interventions

• 23 amendements proposés

• 9 rapports signés

• 67 propositions de loi signées

• 23 questions écrites soumises au gouvernement

Il figure parmi les 150 députés les plus présents à l'Assemblée nationale et ayant signé le plus de rapports. Cependant, il est le député du Calvados ayant soumis le moins d'amendements.

Laurence Dumont (PS, 2e circonscription)

Les cantons de la 2e circonscription : cantons de Caen-3 (sauf quartier de la Folie-Couvrechef), Caen-4 (quartiers du Port, de la Demi-Lune et de la Grâce-de-Dieu), Ifs et Troarn (16 communes), commune d'Hérouville-Saint-Clair

Laurence Dumont est députée de la 2e circonscription du Calvados depuis 2007. Entre 1997 et 2002, elle était députée de la 5e circonscription. Elle a également été conseillère régionale de Basse-Normandie entre 1998 et 2001 et vice-présidente de l'Assemblée nationale entre 2011 et 2017. Elle a aussi été membre du conseil municipal de Caen entre 2001 et 2008. Aux législatives de 2017, elle a été réélue avec 53,32 % des suffrages au second tour face au magistrat Eric Halphen (LREM). Laurence Dumont est membre de la commission Affaires étrangères dont elle est la secrétaire générale. Pour les législatives de 2022, elle ne se représentera pas et sera suppléante du candidat investi par la coalition de gauche (NUPES), Arthur Delaporte, le premier secrétaire fédéral du PS du Calvados.

Pendant le mandat (2017-2022) :

• 136 semaines d'activité

• 119 présences en commission avec 93 interventions

• 46 amendements proposés

• 3 rapports signés

• 83 propositions de loi signées

• 30 questions écrites soumises au gouvernement

La députée Laurence Dumont fait partie des députés du département les moins présents à l'Assemblée nationale. Cependant, elle figure parmi les élus ayant le plus interpellé le gouvernement lors de questions orales dans l'hémicycle en abordant des problématiques locales, comme par exemple le manque de moyens dans la prise en charge psychiatrique dans la future maison d'arrêt de Caen, ou encore l'amélioration de la mobilité des personnes handicapées.

Nathalie Porte (LR, 3e circonscription)

Les cantons de la 3e circonscription : cantons de Falaise, Livarot-Pays-d'Auge, Mézidon Vallée d'Auge (sauf communes de Drubec et Manerbe) et Le Hom (16 communes), communes de Courtonne-les-Deux-Eglises, Lisieux et Saint-Martin-de-la-Lieue

Nathalie Porte est députée depuis juillet 2020. Ainsi, ses données se concentrent sur son activité parlementaire depuis sa prise de poste. Suppléante depuis 2017, elle remplace le député Sébastien Leclerc, contraint de démissionner après son élection à la mairie de Lisieux. Nathalie Porte est membre de la commission Développement durable et aménagement du territoire.

Pendant le mandat (depuis le 28 juillet 2020) :

• 53 semaines d'activité

• 49 présences en commission avec 16 interventions

• 154 amendements proposés

• 0 rapport signé

• 139 propositions de loi signées

• 79 questions écrites soumises au gouvernement

Malgré une faible présence en commission, Nathalie Porte figure parmi les députés ayant suggéré le plus de propositions de loi et d'amendements. Elle fait aussi partie des députés ayant le plus interpellé le gouvernement par la voie de questions écrites.

Christophe Blanchet (MODEM, 4e circonscription)

Les cantons de la 4e circonscription : cantons de Cabourg, Honfleur-Deauville, Lisieux (sauf communes de Courtonne-les-Deux-Eglises, Lisieux et Saint-Martin-de-la-Lieue), Ouistreham (7 communes) et Pont-l'Evêque, communes de Colombelles, Drubec, Escoville, Manerbe et Saint-Samson.

Christophe Blanchet a été élu en 2017 en battant au second tour la députée sortante Nicole Ameline (LR) avec 55,82 % des suffrages. Actif dans le milieu syndical, Christophe Blanchet est chef d'entreprise dans le milieu de la nuit et des métiers du tourisme. Il a ouvert à 20 ans sa première boîte de nuit à Caen. À l'Assemblée nationale, il est membre de la commission Défense.

Pendant le mandat (2017-2022) :

• 167 semaines d'activité

• 268 présences en commission avec 220 interventions

• 517 amendements proposés

• 4 rapports signés

• 86 propositions de loi signées

• 178 questions écrites soumises au gouvernement

L'activité parlementaire de Christophe Blanchet a été constante pendant son mandat. Dans le Calvados, il est le député qui a très largement soumis le plus de questions écrites au gouvernement.

Bertrand Bouyx (LREM, 5e circonscription)

Les cantons de la 5e circonscription : cantons de Bayeux, Courseulles-sur-Mer, des Monts d'Aunay (6 communes), Ouistreham (4 communes), Thue et Mue (12 communes) et Trévières, commune de Villons-les-Buissons.

Bertrand Bouyx est élu député en 2017 en battant au second tour Cédric Nouvelot (LR) avec 55,32 % des suffrages. Il a adhéré au parti d'Emmanuel Macron dès 2016, après avoir adhéré un temps à l'UDI. Il est membre de la commission Affaires culturelles et éducation.

Pendant le mandat (2017-2022) :

• 159 semaines d'activité

• 300 présences en commission avec 175 interventions

• 196 amendements proposés

• 4 rapports signés

• 86 propositions de loi signées

• 178 questions écrites soumises au gouvernement

Alain Tourret (LREM, 6e circonscription)

Les cantons de la 6e circonscription : cantons de Condé-en-Normandie, Evrecy (sauf communes de Grainville-sur-Odon et Mondrainville), des Monts d'Aunay (22 communes), Le Hom (26 communes), Troarn (6 communes) et Vire Normandie, communes d'Eterville, Saint-André-sur-Orne, Tourville-sur-Odon et Verson

Membre historique du Parti radical de gauche (PRG) du Calvados depuis 1974, Alain Touret est député de la 6e circonscription depuis 2012. Il avait aussi été député de la même circonscription entre 1997 et 2002. Investi par LREM lors des dernières législatives, il a été réélu en 2017 en battant Jean-Philippe Roy (FN) avec 68,34 % des suffrages. À l'Assemblée nationale, il est membre de la commission Lois constitutionnelles, législation et administration générale de la république. Alain Tourret a aussi été maire de Moult puis de Moult-Chicheboville pendant 36 ans de 1981 à 2017. Il a également été conseiller régional de Basse-Normandie de 1986 à 1992 puis de 2004 à 2012, période pendant laquelle il était vice-président.

Pendant le mandat (2017-2022) :

• 127 semaines d'activité

• 131 présences en commission avec 131 interventions

• 53 amendements proposés

• 5 rapports signés

• 69 propositions de loi signées

• 22 questions écrites soumises au gouvernement

Le député de la 6e circonscription est le moins assidu du département. Avec 127 semaines de présence, il figure parmi les 150 députés de l'Assemblée nationale les moins présents. Il est cependant le deuxième député du Calvados à avoir écrit le plus de rapports pendant son mandat.

