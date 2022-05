Caen. Travaux rue d'Auge : la circulation perturbée plusieurs semaines

En raison de travaux d'aménagement de la voirie menés du lundi 9 mai au vendredi 1er juillet rue d'Auge, à Caen, la circulation s'annonce perturbée durant plusieurs semaines. Du 18 mai au 17 juin, la circulation sera restreinte sous le pont SNCF. La piste cyclable sera interrompue au sud de la voie ferrée et une liaison cyclable sera installée sur le rond-point nord. À cette même période, la rue de l'Arquette sera barrée et le stationnement interdit entre la rue Saint-Michel et la rue de la Chaussée Ferrée, et la rue des Tonneliers sera barrée et le stationnement interdit. Pour les riverains, la rue sera accessible en double sens. Du 20 juin au 1er juillet, le stationnement sera temporairement interdit entre les rues de Falaise et de l'Église de Vaucelles.