Argentan. Défi environnemental : "Nous ne ferons pas marche arrière"

Cela fait un peu plus de trois mois qu'elles ont changé leur mode de consommation. Depuis le 22 janvier, 25 familles d'Argentan et ses alentours participent au programme "Défi toit !" mis en place par la collectivité et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'objectif : réduire leur impact environnemental.

À Coulonces, près de Trun, la famille Herbulot "ne fera pas marche arrière". Grâce au programme, Michaël et Mathilde, parents de trois enfants, ont de nouvelles astuces que peu connaissent. Dès que nécessaire, le père nettoie la poussière derrière le frigidaire. "Ça nous évite des perditions d'électricité et donc de faire des économies", se réjouit Michaël.

Ecoutez Michaël Herbulot : Impossible de lire le son.

Garder un œil sur sa consommation de denrées alimentaires n'est pas une tâche facile. Mathilde essaie de "trouver le temps" pour acheter de la nourriture en vrac. Un geste qui leur a permis de considérablement réduire leur quantité de déchets. Cette dernière a été divisée par trois, passant de trois kilos de déchets ménagers à un kilo par semaine.

Dans trois mois, les Herbulot termineront le programme "Défi toit !". L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie effectuera un bilan avec les retours d'expériences des 25 familles. Avis, factures d'électricité, consommations, déchets... de nombreux facteurs seront pris en compte.