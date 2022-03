Quoi de neuf au Théâtre de l’Echo ?

A l’entrée de Darnétal, le théâtre “l’Echo du Robec” est niché dans une ancienne teinturerie. Sa programmation est surtout faite de pièces théâtrales. C’est aussi un lieu convivial voué à l’échange, au partage, à l’apprentissage du théâtre et de toutes autres formes d’art : musique, chant, danse et arts plastique trouvent dans cet espace de quoi permettre aux artistes de s’exprimer. En novembre et décembre, l’Echo du Robec vous invite à rentrer dans deux univers :

. Place à l’Impro, jeudi 3 novembre. Retenez bien cette date car le spectacle est unique en son genre. Logique, puisqu’il s’agira d’une totale improvisation laissant agir l’acrobatie verbale, des joutes à mort, de la poésie absurde.

. Le malade imaginaire de Molière. Cette pièce plonge le spectateur dans la comédie tout en le faisant réfléchir sur deux questions fondamentales : Dieu existe t-il ? Qu’y a-t-il après la mort ? Pièce donnée tous les samedis à 20h30 et dimanches à 16h30, du 12 novembre au 31 janvier.



Pratique. Théâtre de l’Echo du Robec, 4 impasse de marées de carville, Darnétal. La programmation est à retrouver sur www.echodurobec.fr. Réservations du lundi au vendredi de 14 à 17h au

02 35 88 98 86