Caen. Le restaurant Le Homard Frites touché par la pénurie d'huile

"Nous, on travaille un seul produit qui est le homard, que l'on sert avec des frites à volonté. C'est le seul accompagnement que l'on propose", explique Jérémy Lecouturier, gérant du restaurant Le Homard Frites installé à Caen depuis août 2021.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux produits se font de plus en plus rares, c'est le cas notamment de l'huile de friture, un élément indispensable pour ce restaurateur. Il en utilise 30 litres par semaine pour sa cuisine. "Ça fait 15 jours que l'on n'en trouve plus du tout. Presque tous les matins, je me rends dès 6 heures dans les supermarchés pour en acheter", déplore-t-il. La pénurie, mais aussi l'augmentation drastique des prix effraient Jérémy Lecouturier. "Quand je parviens à en acheter, les prix sont multipliés par quatre. Avant, je payais mon bidon aux alentours de 25-30 € ; aujourd'hui, il atteint 100-110 €. Ça devient des frites de luxe", détaille le restaurateur.

Pour l'heure, le propriétaire du Homard Frites n'a pas changé ses prix ni arrêté de proposer des frites à volonté, mais cela pourrait évoluer si la situation reste la même. "J'ai encore un peu d'avance. Je peux tenir un mois et demi, mais cela devient très problématique", explique-t-il.

L'huile de friture : un business sur Internet

Depuis quelques semaines, le restaurateur tente de trouver des solutions. Et pour cause, en un an, Le Homard Frites fabrique 5 à 6 tonnes de frites. "Sur Internet, ils expliquent comment préparer des frites avec de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive… On doit faire des tests", complète Jérémy Lecouturier. Ce dernier scrute sur Internet les ventes d'huile de friture. "Ça se vend à prix d'or, notamment sur Leboncoin, parfois jusque 500 €. D'autres vendent de l'huile usagée volée dans certains restaurants. C'est devenu n'importe quoi", s'attriste ce gérant.

Il reste toutefois positif et espère pouvoir continuer à proposer à ses clients ses fameuses frites à volonté.