Grand-Couronne. Le site de Chapelle Darblay vendu au groupe Véolia

Chapelle Darblay, le site de recyclage de papier implanté à Grand-Couronne, est sauvé. La métropole de Rouen va transférer le site mardi 10 mai au consortium d'entreprises Veolia-Fibre excellence de Chapelle Darblay. La métropole de Rouen avait exercé son droit de préemption à la suite de la mise en vente du site par le groupe UPM annoncée en octobre dernier.

La collectivité avait aussi voté le rachat des équipements de l'usine pour tenter de préserver cette industrie locale. Le consortium Véolia-Fibre Excellence "s'est porté candidat pour reprendre l'exploitation et prolonger le développement de l'usine de la Chapelle Darblay, en répondant pleinement aux enjeux industriels et environnementaux de la Métropole", explique la collectivité. Avant sa fermeture, le site générait 228 emplois directs et environ 800 emplois indirects. Chapelle Darblay avait une capacité de recyclage de 480 000 tonnes par an, soit le résultat du tri de 24 millions d'habitants dans un rayon de 400 kilomètres selon la métropole.