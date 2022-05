Caen. Il voulait jouer au pompier, il se retrouve devant les juges

Un homme âgé de 45 ans a comparu jeudi 28 avril au palais de justice de Caen pour avoir tenté de voler un camion de pompier. Les faits remontent au 13 octobre 2021. Les pompiers sont appelés pour porter secours à une personne en détresse dans la commune d'Hérouville-Saint-Clair. Comme à l'ordinaire, le pompier, conducteur du véhicule de secours, laisse le moteur allumé le temps de l'intervention. Le quadragénaire monte alors dans le camion et tente de s'enfuir avec. Ce qu'il ignore, c'est que seul le chauffeur habituel peut le faire et le véhicule reste donc sur place. Un soldat du feu se précipite vers l'engin et l'homme au volant, alcoolisé, ouvre violemment la porte et le blesse. Le pompier aura une incapacité totale de travail de 8 jours.

Réaliser un rêve de gosse

Lors du procès, le prévenu avoue être monté à bord du véhicule des pompiers pour réaliser un rêve de gosse. Il voulait juste jouer avec le gyrophare, qu'il a d'ailleurs cassé, et nie avoir eu l'intention de voler le camion. De plus, il affirme ne pas avoir vu le pompier en ouvrant la porte du véhicule. La présidente lui fait remarquer que son geste a retardé la conduite de la personne malade à l'hôpital, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Elle ajoute également que le pompier blessé est très marqué par cet événement. L'avocat général précise que la porte dans le nez du pompier est reconnue comme un acte de violence, et que ce geste était fait pour blesser. Il martèle qu'un camion de pompier n'est pas un jouet et demande 8 mois de prison avec sursis simple. Après délibération, le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis, avec 2 ans probatoires, obligation de formation, de soins pour alcoolisme et à 70 heures de travail d'intérêt général. Il devra également verser 500 € au pompier blessé et 351 € au SDIS, dont 1 € pour préjudice moral.