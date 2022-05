Ifs. Future prison : magistrats et greffiers veulent plus d'effectifs

"Les 500 détenus ont besoin d'un juge d'application des peines. Ils font des demandes d'aménagement de peine, de bracelet électronique, de libération conditionnelle. Si en face, il n'y a pas de réponse, il y a des incidents, des gestes de désespoir, de l'hostilité face aux surveillants. Et on commencerait la gestion d'un établissement pénitentiaire par des incidents et des tensions, c'est quand même la pire des situations", se désole Marc Hédrich, délégué régional du syndicat de la magistrature. Mardi 3 mai, quelques magistrats, greffiers et juges d'application des peines étaient réunis devant la future prison d'Ifs, qui devrait ouvrir en 2023. Ils sont inquiets concernant les effectifs du tribunal judiciaire de Caen, notamment le nombre de places dans ce nouveau centre : 500 au lieu de 220 actuellement. Il leur paraît nécessaire de recruter en plus. "D'une main, le ministère de la Justice anticipe et recrute des surveillants pour ce nouveau centre, et de l'autre main, c'est comme si le ministre était amputé, aucun magistrat et greffier ne sont pour l'instant prévus."

Le ministère de la Justice sollicité

Isabelle Heuzé, greffière au tribunal de Caen, appréhende cette ouverture : "Nos journées sont déjà bien remplies, les audiences sont complètes et cela nous inquiète. Les délais vont se rallonger et ce sera préjudiciable pour toutes ces personnes."

Contactée par téléphone, Joséphine Lecardeur, secrétaire générale du parquet général de la cour d'appel de Caen, a indiqué que la demande pour avoir des effectifs supplémentaires avait été faite auprès du ministère de la Justice et que des réponses devraient être apportées ce mois-ci. Actuellement, cinq juges d'application des peines assistés de cinq greffiers et deux substituts ont en charge la population pénale du Calvados, soit plus de 3 500 personnes.