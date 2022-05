[Photos+vidéo] Le Havre. Garçons et filles de café en course avec le lycée Jules Lecesne

Un kilomètre à pied, ça n'use pas trop. Mais un kilomètre en portant un plateau de 3 kg garni de deux verres, une carafe et deux gobelets, c'est autre chose ! Une quinzaine d'élèves du lycée hôtelier Jules Lecesne et autant de professionnels de la restauration s'y sont essayés, lundi 2 mai, dans les rues du Havre.

Une course de garçons (et filles) de café qui s'inscrit dans le cadre du projet chef-d'œuvre des apprentis du lycée, une réalisation collective inscrite à leur cursus. À leurs côtés, des élèves du lycée Claude Monet, étudiants en Support à l'action managériale et en Bac pro Sécurité, ont participé à la logistique de l'événement.

Arriver premier… et sans casse !

"Interdiction de courir et de porter le plateau à deux mains. Pour gagner, il faut être rapide mais aussi avoir conservé l'intégralité de son plateau, pesé au départ et à l'arrivée", rappellent les organisateurs au préalable. Parmi les concurrents, Hélène Houdart, chef de rang au Bistrot Parisien, qui tente pour la première fois de sa carrière de relever le défi.

Les qualités nécessaires sont, selon elle, les mêmes que pour le métier : "la joie de vivre, la vitesse et l'endurance !". "On court tout le temps, c'est physique, confirme Gregory Brillet, serveur au Kinii de Montivilliers et lauréat de la course. On doit se surpasser tous les soirs."

Chaque concurrent part avec un plateau de 3 kg, pesé à l'arrivée.

Pour certains, les verres ont cassé juste avant la ligne de l'arrivée. Pas de quoi dégoûter Elsie Levasseur et Manon Petitjean, en première année de BTS Management en hôtellerie-restauration : "le principal, c'est de participer, c'est une bonne expérience."

Dans ce métier qui les passionne, "on ne s'ennuie jamais, on a toujours quelque chose à faire, il y a du contact avec la clientèle".

Des étudiants étaient mobilisés pour assurer… le déblayage après la casse !

Après leur diplôme en alternance, les deux jeunes femmes aimeraient travailler à l'étranger pour parfaire leur anglais.

Les métiers de la vente, du tourisme et des services - dont l'hôtellerie-restauration - représentent un tiers des projets d'embauche en 2022, en Seine-Maritime, selon une récente enquête de Pôle emploi.