Metro de Rouen : infos chantier

En matinée et en soirée, plusieurs phases de travaux perturberont les stations, à partir du lundi 24 octobre jusqu'au samedi 29 octobre.

De 21h à 6h, la circulation du métro sera interrompue entre les stations Boulingrin et Technopôle et les

stations Boulingrin et Avenue de Caen. Des navettes bus seront mises en place dans les 2 directions :

. Navette A : Boulingrin > Technopôle

. Navette B : Boulingrin > Avenue de Caen

A noter : la circulation du métro sera normale entre 6h et 21h.