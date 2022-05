Caen. CHU : plus de 200 professionnels de santé en grève

Ils étaient nombreux à se faire entendre devant le CHU de Caen lundi 2 mai. Plus de 200 professionnels de santé étaient en grève pour "dénoncer des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader". À l'initiative de plusieurs syndicats, ils se sont rassemblés dans le hall du premier étage avant de descendre devant l'entrée de l'établissement. Les soignants se disent "épuisés" face au manque de bras qui s'est accentué à la suite de la crise de la Covid-19. "Depuis décembre, c'est une catastrophe d'un point de vue des effectifs, pointe du doigt Valérie Desnoyers, infirmière depuis trente ans. On nous demande de faire des gardes de douze heures pour pallier les arrêts dans chaque service." Nathalie Delamotte, 53 ans, travaille au bureau des entrées des urgences. "Je travaille onze jours avec seulement deux jours de repos non consécutifs, déplore-t-elle. On ne peut plus continuer à travailler dans de telles conditions. Il faut trouver une solution pour retrouver une équipe complète. Nous n'avons pas une minute de pause. Il faut attendre 21 h 16 pour dîner." Les personnels interrogés déplorent aussi le fait d'être "rappelés" en permanence sur leurs jours de congé. Et parfois le matin, pour une garde l'après-midi, interrogeant leur vie de famille.

Une délégation de personnels était reçue par la direction du CHU vers 14 heures. Contactée, cette dernière n'a pas encore donné suite à notre sollicitation.