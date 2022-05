Rouen. Le Courtivore : il a vraiment tout d'un grand !

Créé en 2000 à l'initiative d'étudiants du campus de Mont-Saint-Aignan, le festival, qui s'est vraiment étoffé et professionnalisé, est aujourd'hui un événement incontournable de la programmation culturelle rouennaise.

La leçon du court

"J'ai intégré l'équipe en 2007, alors que j'étais moi-même étudiant, confie Elian Pirio, le président du festival. J'ai tout suite adhéré à cette initiative car le court-métrage était alors très peu représenté. Or, il constitue un vrai terrain d'expérimentation pour les cinéastes." Président de l'association depuis maintenant une dizaine d'années, il chapeaute aujourd'hui l'équipe de bénévoles qui orchestrent ce festival : "J'ai tout appris sur le terrain, reconnaît-il. J'ai pu me forger une solide culture cinématographique au fil des ans. Nous visionnons en effet chaque année plus de 1 000 films car nous recevons de plus en plus de candidatures. Nous sommes en lien avec les circuits de distribution professionnels et nous invitons aussi les auteurs à poster leur création en ligne. Nous avons donc les primeurs des courts-métrages de l'année, et c'est à nous de sélectionner le meilleur pour nos spectateurs." À raison de milliers d'heures de visionnages, l'équipe qui choisit des films professionnels pour la sélection en compétition garde toujours une petite place pour les films amateurs, "car les productions amateures étaient privilégiées dans les premières années du festival". Mais le festival s'est vraiment professionnalisé et jouit aujourd'hui d'une belle aura dans le réseau professionnel.

Jamais à court d'idée

"Le vrai défi consiste à effectuer la sélection parmi ce millier de films qu'on nous envoie chaque année", reconnaît Elian Pirio, pour qui, épaulé par son équipe de passionnés, la sélection se fait au coup de cœur. "Même si certains films font l'unanimité, c'est notre subjectivité qui s'exprime." Dans l'équipe du festival, ils sont cinq seulement à choisir les films, et retiennent au programme les plus originaux et les plus aboutis techniquement, ce qui permettra aux spectateurs de découvrir cette année près de 80 films au total. "Il importe surtout de privilégier la diversité des genres : au cours des trois actes des films en compétition, le spectateur découvre à chaque fois sept films brassant tous les genres : documentaire, fiction, comédie, drame, animations… Il ne s'agit que de films récents qui nous viennent de nombreux pays : Argentine, Allemagne, Suisse, Espagne ou encore Grande-Bretagne." En plus de ces films proposés en compétition, le festival propose aussi de nombreuses séances thématiques organisées en partenariat avec des structures associatives et culturelles locales : une soirée sur le thème de la danse avec le Théâtre de l'étincelle ou encore sur la santé avec l'association Science action, mais aussi des séances de plein air au Quartier Libre sur des causes plus engagées.

Pratique. Du 6 mai au 6 juillet, à Rouen et à l'Ariel de Mont-Saint-Aignan. programme et tarifs sur courtivore.com.