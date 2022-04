En questions. "Ce qu'il faut acter, c'est que rassemblés, on est plus forts", estime Sébastien Jumel

Votre candidature était attendue. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette nouvelle campagne ?

On a un président de la République qui a été élu sans enthousiasme et sans espérance. Il y a besoin d'établir des contre-pouvoirs. Il faut un député capable de parler haut, fort et franc pour porter la voix du peuple à l'Assemblée nationale. Et pour s'opposer au président des riches, il faut rassembler la gauche.

Vous êtes communiste et avez soutenu Jean-Luc Mélenchon. Quel rassemblement est possible pour ces législatives à gauche ?

Je ne mène pas les discussions au niveau national, même si j'y suis attentif. Il n'y aura pas de problèmes entre les Insoumis et moi. Je souhaite que l'Union populaire, la dynamique créée par Jean-Luc Mélenchon, soit la locomotive pour rassembler la gauche. Je souhaite également que ce rassemblement de la gauche passe par les communistes mais aussi par l'ensemble de ceux qui ont le cœur à gauche et qui sont écolos. Les discussions sont en cours et semblent bien engagées.

Les députés communistes sortants ont-ils la priorité ? Vous dans la 6e circonscription, Hubert Wulfranc dans la 4e et Jean-Paul Lecoq dans la 8e ?

Oui, il faut préserver les sortants de gauche et créer les conditions pour gagner des circonscriptions nouvelles. Plusieurs circonscriptions sont prenables. Quand je vois les scores de Jean-Luc Mélenchon à Rouen, Maxime Da Silva ferait par exemple un bon candidat dans la première circonscription. Mais ce n'est pas à moi de désigner les candidats.

Ce qu'il faut acter, c'est que rassemblés, on est plus forts.

Le rassemblement n'ira pas jusqu'au Parti socialiste…

Je n'en sais rien, c'est vous qui le dites ! Il ne faut pas fixer de limites au rassemblement. Personne n'est en situation de fanfaronner à gauche. L'Union populaire a créé une dynamique forte. Il faut que chacun se sente respecté, mais que chacun admette qu'en additionnant nos forces, on peut gagner.