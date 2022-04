Saint-Lô. Un distributeur automatique géant de produits locaux arrive en ville

Les distributeurs de produits régionaux ont la cote. Le Saint-Lois Alexis Auger apporte sa pierre à l'édifice et passe même à la vitesse supérieure. Il a créé, sur mesure, un distributeur grande taille avec des produits différents et locaux : fruits, légumes, crémerie, fleurs, chocolat, planches apéro, plats cuisinés de restaurant… Et accessible 24h/24 et 7j/7. Son nom ? Village fraîcheur, au 834 avenue de Paris à Saint-Lô, à la boulangerie Sainte Croix. Il ouvre lundi 9 mai.

Une véritable innovation

Les 169 casiers sont presque prêts, il ne reste plus qu'à les remplir. Ils sont de "différentes tailles, différentes températures", explique Alexis Auger. Il poursuit : "Chaque casier est modulable, donc en fonction des produits, on va pouvoir régler au degré près." Dans ces casiers, les produits de sept commerçants, restaurateurs et agriculteurs du territoire, et même le fabriquant du conteneur et des casiers à l'intérieur est Manchois : une société du groupe Metaltec, de Saint-Jean-de-Savigny. "C'est ça aussi, l'innovation, affirme-t-il. Chacun des commerçants, producteurs, restaurateurs, loue les casiers. Et donc, ce sont eux qui vont les approvisionner." Un réassort quotidien. On trouvera donc "une multitude de produits. Ça va changer entre la semaine et le week-end. Ça changera en fonction de la saisonnalité et en fonction des créations des locataires". On peut se décider sur place ou commander en amont chez les producteurs et tout récupérer à l'heure qu'on veut, grâce à un système de clique et collecte. Pour payer, c'est par carte bleue ou avec un téléphone qui a une puce NFC. Les tarifs sont les mêmes qu'en magasin.

Plusieurs catégories de clients ciblées

Alexis Auger cible plusieurs catégories de clients, notamment ceux qui veulent acheter des produits sains, qui vont souvent à la ferme les acheter mais qui peuvent manquer de temps. Ils pourront ainsi retrouver leur panier en un seul endroit et quand ils veulent. Avec les plats de restaurateurs, Alexis Auger souhaite proposer une alternative au sandwich ou à la pizza pour ceux qui ne savent pas trop quoi manger. Dernière catégorie, pour les cadeaux de dernière minute quand on est invité chez des amis. Du chocolat, des fleurs ou des paniers garnis seront ainsi disponibles. "J'ai toujours été plus ou moins attiré par ce domaine-là, car je trouve ça épatant qu'on puisse vendre des produits et des services en distributeur automatique", indique Alexis Auger.

Anciennement chez Daltoner, cet entrepreneur de 43 ans se lance dans cette aventure et espère ouvrir d'autres distributeurs dans toute la Manche les prochains mois.