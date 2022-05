Alençon. Aller dans un autre pays pour y parfaire sa formation à un métier

"J'ai obtenu mon baccalauréat en 2016, au lycée Marguerite de Navarre", se souvient Éloïse Puyou-Bracq, 23 ans. "J'ai voulu tenter la fac, mais ça a été un échec, je me suis dirigée vers un BTS-Tourisme en alternance." Dans son BTS, Éloïse adorait la partie communication, elle a donc enchaîné, toujours en alternance, par un bachelor dans le marketing-communication-publicité dans un château, zoo et jardin à Rennes. BTS et bachelor obtenus durant la crise de la Covid, elle a désormais besoin d'aller prendre l'air une année à l'étranger et d'y parfaire son anglais en immersion.

Erasmus-Ouat au Portugal

Mais la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne. La solution viendra de la Mission locale d'Alençon, avec le programme Erasmus-Ouat (pour "Once Upon A Time") qui propose treize semaines de stage tuteuré à Lisbonne, au Portugal, ou à Séville, en Espagne, dans le tourisme, la restauration, l'animation, le web marketing, l'agriculture, la comptabilité. Éloïse s'oriente vers une demande pour le Portugal, où les stages se font dans la langue de Shakespeare. Le prérequis est un niveau B1 : savoir se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où l'anglais est parlé. Son alternance lui permet de continuer à bénéficier du chômage durant cette période de formation. En octobre 2021, elle monte son dossier dans les moindres détails : de l'assurance de sa voiture au budget prévisionnel hebdomadaire pour son alimentation. "C'est stressant d'attendre la réponse, il y a beaucoup de postulants et je ne savais pas si ma candidature allait être acceptée, ça m'a semblé très long", sourit désormais Éloïse.

La bonne nouvelle est tombée fin février

Éloïse reçoit un mail, elle est acceptée ! Ils sont seulement quarante à avoir été sélectionnés dans toute la France. Puis, ce sont des validations : entretien avec la structure qui organise le séjour et test d'anglais par visioconférence. Le tout est très encadré, ce qui rassure Éloïse… et ses parents. "Ils sont très contents pour moi", confirme la jeune femme. "Ça va me faire une expérience de dingue sur le CV. C'est aussi découvrir une autre culture, voir du pays", espère-t-elle. "Je serai en colocation avec d'autres jeunes… pas que pour faire la fête", plaisante-t-elle. "Ce sera d'abord ma première opportunité de travailler à l'étranger, mais ça va me laisser le temps de faire plein de choses à côté. Je me dis que ça va être une super découverte, j'ai soif d'apprendre tout le temps. Trois mois, ça va passer très vite", s'enthousiasme-t-elle. "J'ai hâte d'y être." Le début d'une nouvelle vie à Lisbonne… ?