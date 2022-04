Val-de-Saire. Au Panoramique, un robot aide les serveurs

Son nom, c'est Cacahouète. Ce robot a une tête de chat et mesure 1,40 m. Il peut porter jusqu'à 40 kg de vaisselle, huit plats ou seize desserts. Il roule d'un bout à l'autre du restaurant Le Panoramique, à La Pernelle, de la cuisine à la salle et permet aux serveurs de s'éviter 25 mètres à faire régulièrement les bras chargés.

"En aucun cas il ne remplace l'humain, affirme le gérant du restaurant Arnaud Féron. Cependant, ce petit système nous permet d'économiser des pas. Ce système permet de valoriser notre métier. Quand vous voyez qu'un serveur part à la plonge plusieurs fois pendant le service pour aller porter des piles d'assiettes sales, ce qui n'est pas très intéressant à faire, eh bien je préfère que ce soit fait par un robot. Pendant ce temps, le serveur, lui, va se consacrer plus à son client, dans le conseil et le choix des mets et des vins et être beaucoup plus proche et beaucoup plus convivial." Un investissement de 15 000 € pour le restaurateur.

Côté serveurs, l'essayer c'est l'adopter car ils ont beaucoup moins à marcher.

