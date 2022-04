Insolite. En Angleterre, il découvre par hasard des bijoux du Moyen-Âge

C'est un véritable trésor qui a été découvert en septembre dernier dans le Norfolk, un comté situé à l'Est de l'Angleterre, par un amateur avec son détecteur de métaux.

Les objets découverts sont essentiellement des petits accessoires et bijoux qui datent du Moyen-Âge. Cinq artefacts ont été décelés : un anneau en argent, une broche dorée, un insigne de pèlerin médiéval, un anneau postmédiéval et un crochet en argent du début du Moyen-Âge. Les objets ont été découverts près de Norwich, à Swannington, à Roudham et Larling, et dans la paroisse de Swardeston.

Les autorités du comté se sont saisies des pièces pour les soumettre à un examen du Norfolk Coroner's Court, la branche de l'administration du comté qui enregistre les artefacts mis à jour par les détectoristes. Une étude approfondie des objets est désormais entreprise pour déterminer leur valeur. Et d'après les autorités, ces bijoux pourraient constituer un véritable trésor national. L'enquête complète sera terminée le 5 mai.

Si les objets sont déclarés comme des "trésors", ils seront ensuite évalués par le Portable Antiquities Scheme avant de pouvoir entrer dans les collections de musée.

La région a été le théâtre de nombreuses découvertes du même type ces dernières années. Notamment entre 2014 et 2020, un détectoriste avait déjà découvert 131 pièces de monnaie franques et byzantines.