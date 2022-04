Orne. Au lendemain de la présidentielle, la campagne pour les élections législatives débute

Certains les présentent comme le troisième tour de l'élection présidentielle : les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains et à peine le second tour de l'élection présidentielle terminée, que certains candidats semblent déjà dans les starting-blocks.

Pour élire les députés

Pour rappel, les élections législatives élisent les députés qui composent l'Assemblée nationale et votent les lois. Ils permettent au gouvernement en place d'avoir une majorité parlementaire. Alors que la droite et le centre normands présenteront l'ensemble de leurs candidats mercredi après-midi 27 avril à Caen, faisons le point sur les candidatures, dans l'Orne.

Première circonscription

Dans la première circonscription (Alençon/Domfront) : la députée PS sortante Chantal Jourdan qui avait dit sur Tendance Ouest qu'elle se déclarerait candidate (ou pas) dès le début de cette année, ne l'a toujours pas fait. Le maire PS d'Alençon Joaquim Puyeo jure qu'il ne retournera pas à la députation. Chez LR, le candidat est le maire de Domfront Bernard Soul.

Deuxième circonscription

Dans la deuxième circonscription (L'Aigle/Mortagne) qui est traditionnellement à droite : Cécile Bussière pour EELV est la seule à avoir déjà officialisé sa candidature. On ne voit pas pourquoi la députée sortante LR Véronique Louwagie ne serait pas candidate à sa succession ; mais elle devra être attentive à son extrême droite, Marine Le Pen vient, sur ce territoire lors de la présidentielle, de réaliser des scores impressionnants. Mais le RN n'a pour l'instant pas dévoilé de candidat, dans aucune des trois circonscriptions de l'Orne.

Troisième circonscription

Dans la troisième circonscription (Flers/Argentan), le député LR sortant Jérôme Nury, président départemental de LR, n'a toujours pas officialisé qu'il est candidat à sa succession.

Ça bouge à gauche

À gauche, si le PC, les Verts, et La France Insoumise discutent ensemble, le PS voudrait désormais un accord pour les législatives ; accord qui n'existait pas pour la présidentielle. Mais mardi soir 26 avril le PCF, le PS, le MRC et GRS tiendront une conférence de presse pour présenter leur accord en vue de ces législatives dans l'Orne.

Nulle part dans l'Orne, le parti présidentiel LREM n'a pour l'instant dévoilé ses candidats.