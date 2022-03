Espace Info énergie : les bons tuyaux de ses conseillers pour apprendre à économiser

Ses conseillers apportent aux particuliers une information objective et gratuite sur les équipements, les travaux, les bons réflexes pour maîtriser sa consommation et développer les énergies renouvelables chez soi. C’est une mine en matière de thermographie aérienne, de nouvelles technologies de production de chaleur, de réglementations en vigueur. Romain Dantel, conseiller à l’espace Info Energie Rouen, est en mesure d’apporter des conseils plus techniques quant à la rédaction des devis : “Nous vérifions qu’il est rédigé comme il faut pour que le particulier puisse bénéficier d’un crédit d’impôt”.

Pratique. Espaces Info Energie : 7 bis rue Jeanne d’Arc, à Rouen, ou 32 rue Henry, à Elbeuf. Prise de rendez-vous au 0 800 021 021 ou par mail à eie@la-crea.fr. Gratuit.