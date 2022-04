[Enquête] Caen. Antenne GIGN : plongée dans un monde à part

Imaginez-vous vivre avec 30 kg de plus sur le dos, un écran de contrôle sur le buste, un gilet pare-balles et a minima deux armes collées au corps. Ils ne vous le diront pas, mais les membres de l'antenne GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) de Caen ne sont pas des gendarmes comme les autres. C'est en avril 2021, il y a un an, que l'unité de Caen a vu le jour dans le quartier Guynemer, à proximité de la Polyclinique du Parc. Une trentaine de militaires d'élite la composent. "Une dizaine d'entre eux sont venus au départ pour préparer le terrain, connaître les besoins techniques, repérer les stands de tir, etc.", explique Sébastien, officier de cette nouvelle unité. Il existe sept unités de ce type en France, auxquelles s'ajoutent les sept d'Outre-Mer. Ces quatorze antennes sont sous l'unique contrôle du GIGN central de Satory, à Versailles. "C'est lui qui nous commande", précise le commandant d'unité. C'est d'ailleurs par là que chaque gendarme doit passer pour tenter d'intégrer une antenne GIGN. L'âge requis minimum pour être recruté est de 24 ans.

Etre gendarme avant d'intégrer le GIGN

En revanche, il existe une limite d'âge, fixée à 46 ans. "C'est notre date limite de consommation", plaisante Sébastien, qui n'est d'ailleurs pas concerné en tant qu'officier. Les membres du GIGN sont divisés en deux spécialités : les gendarmes en Intervention spécialisée (IS) – ils sont une vingtaine à Caen – et ceux spécialisés en Protection de personnalités (PHP), qui représentent un tiers des effectifs caennais. Ils doivent assurer la protection des ambassadeurs et des diplomates à l'étranger notamment. "Le mode de sélection et de recrutement est différent entre les deux spécialités, souligne Sébastien. La condition pour être recruté est d'être gendarme (gendarmerie mobile, gendarmerie départementale et la garde républicaine)." Le sexe n'est pas un critère, bien qu'il n'y ait qu'une poignée de femmes dans ces équipes. Un appel à candidature a lieu une fois par an par le GIGN central. Les candidats sont présélectionnés sur dossier. Puis s'enclenche une sélection sur entretien et tests physiques nationaux. Les candidats reçus accèdent à un stage de formation de huit semaines à Satory. Seulement en cas de réussite, ils seront affectés dans les différentes antennes. Les besoins se sont accentués depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Sur les 450 candidats par an au niveau national, trente à cinquante personnes sont recrutées. "On recherche de la stabilité émotionnelle et de la maturité avant tout", indique Maxime, officier et commandant second. Il est en revanche difficile de définir un profil type de militaire GIGN : "Il faut être une éponge, être capable d'emmagasiner les informations et les restituer rapidement." Certains critères sont déterminants. Pour espérer intégrer le GIGN, il faut "avoir une certaine condition physique", ajoute Sébastien, mais surtout aimer le terrain, l'action et l'adrénaline d'une situation dangereuse comme lors d'une prise d'otage ou d'un forcené retranché. En résumé, avoir une certaine force tranquille.