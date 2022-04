Le Havre. Un match de handball féminin riche en émotions

Samedi 23 avril, au Havre, la salle des Docks a été le cadre d'un match riche en émotions. Il opposait les équipes féminines française et ukrainienne de handball, dans le cadre de la sélection au championnat d'Europe. Les Ukrainiennes sont venues grâce à un financement exceptionnel débloqué par la Fédération française de handball, qui a pris en charge notamment leurs frais de déplacement. C'est une des très rares rencontres sportives que les Ukrainiens ont pu assurer depuis le début de l'invasion de leur pays par l'armée russe. Le public, nombreux, a réservé un accueil très chaleureux à l'équipe olympique des Bleues, et presque plus encore aux Ukrainiennes. Après le match, celles-ci ont pu saluer longuement les quelques familles ukrainiennes installées au Havre présentes dans le public.

Borys Marzec, un jeune Havrais en sport étude handball, livre son sentiment sur la soirée : "La rencontre était intéressante. Les deux équipes n'ont pas marqué beaucoup de points à la première mi-temps. La France a augmenté la pression et a fini avec 9 points d'écart. C'était surtout un match important pour les Ukrainiennes, qui n'ont pas encore leur ticket pour le championnat et qui auront une dernière occasion de sélection contre la République tchèque en juin." La rencontre s'est terminée 27 à 18 pour la France. Le maire Edouard Philippe, qui assistait à la rencontre en famille, est descendu des gradins pour féliciter la capitaine ukrainienne. La veille, il avait reçu les deux équipes à l'hôtel de ville pour une rencontre protocolaire. Les joueuses de l'équipe de France ont passé beaucoup de temps avec leurs supporters. De nombreux clubs normands avaient fait le déplacement avec leurs juniors. Un nombre incalculable de ballons, t-shirts et affiches ont été signés et de photos prises.

Le maire du Havre Edouard Philippe est venu saluer la capitaine de l'équipe ukrainienne à la fin du match. - Jean-Baptiste Bouin