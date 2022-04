Handball. Avant le match France-Ukraine, une cérémonie fraternelle

Ce soir, sur le terrain, elles seront face à face. Mais c'est côte à côte que les équipes féminines de handball de France et d'Ukraine ont été accueillies par Edouard Philippe vendredi 22 avril, dans les salons de l'hôtel de ville du Havre. "Une fois n'est pas coutume, quelle que soit l'équipe qui gagne, je serai heureux", affirme le maire, à qui les Bleues ont offert un maillot à son nom.

Edouard Philippe fait désormais officiellement partie de l'équipe de France championne olympique !

"Cela compte énormément pour nous"

A cause de la guerre dans leur pays, les Ukrainiennes ont bien failli de pas pouvoir jouer ce match de qualification à l'Euro. C'est finalement la Fédération française de handball qui a financé leur déplacement. "Qu'on nous encourage, qu'on nous aide, ça compte énormément. Je ne m'attendais pas à être aussi émue", sourit Iryna Glibko, capitaine de l'équipe qui sera la première sélection nationale ukrainienne à jouer en France depuis le début du conflit. "Je suis heureuse d'être là avec mon équipe, pour défendre l'Ukraine et notre drapeau et dire que nous sommes fières de nos soldats, de notre pays et de nous-mêmes", poursuit la handballeuse.

Les deux capitaines ont échangé avec beaucoup d'émotion.

La France, championne olympique, est déjà qualifiée pour l'Euro, contrairement à l'Ukraine. Le pays a été contraint de reporter deux matchs et s'est incliné face à la Croatie mercredi dernier. "La meilleure façon de respecter cette équipe, c'est de faire le match de notre vie, de tout donner, estime Estelle Nze Minko, capitaine de l'équipe de France par intérim. Ce ne sera pas un match comme les autres."

C'est le premier match d'une équipe nationale ukrainienne en France depuis le début de la guerre.