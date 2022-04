MotoGP: Doublé français au Grand Prix du Portugal, Quartararo gagne devant Zarco

Quartararo a dominé la course de la tête et des épaules, terminant avec plus de 5 secondes d'avance sur Zarco, parti en pole position. Ce dernier a profité de l'accrochage entre l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et l'Australien Jack Miller (Ducati) alors que les trois pilotes se battaient pour la 2e place.

L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a terminé 3e et prend la même place au classement provisoire du championnat.

Quartararo, le champion du monde MotoGP sortant, remporte ainsi sa première victoire en MotoGP depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne en août dernier. Il compte désormais 69 points au championnat après quatre courses, comme Rins.

"Je me suis poussé à la limite", a déclaré Fabio Quartararo. "J'ai fait un excellent départ et je suis content de gagner pour la première fois de la saison", a affirmé le Français.

Zarco a déclaré après l'arrivée qu'il avait été "impressionné" par la domination de Quartararo. "C'est une belle victoire française mais ce n'est malheureusement pas la mienne", a-t-il déclaré alors qu'il n'a encore jamais remporté de course en MotoGP.

Quartararo et Zarco avaient déjà réalisé un doublé dans cet ordre lors du Grand Prix de Doha il y a un an.

L'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), qui occupait la tête du classement du championnat avant le GP du Portugal, est tombé et figure désormais à la 4e place du classement avec 61 points, devant Johann Zarco (51).